PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand auf einem Betriebsgelände

Brome (ots)

Am Abend des 02.03.2026, gegen 21:20 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in Brome gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte der Polizei Gifhorn konnten die Erstmeldung bestätigen. Auf einem Betriebsgelände an der Bahnhofstraße in Brome war ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer breitete sich auf eine Lagerhalle aus. Während mehrere alarmierte Freiwillige Feuerwehren die Brandbekämpfung aufnahmen, leitete die Polizei Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache ein. Nach bisherigem Stand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 15:35

    POL-GF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

    Gifhorn (ots) - Am Sonntag den 01.03.2026 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Dannenbütteler Weg in Gifhorn. Gegen 13:45 Uhr stürzte dort aus bislang ungeklärter Ursache ein 60-jähriger Radfahrer, kurz hinter der Einmündung Bäckerstraße. Bei diesem Sturz zog er sich erhebliche Verletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gründe für seinen ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:16

    POL-GF: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

    B188 bei Triangel (ots) - Auf der Bundesstraße 188 kam es heute Morgen zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die Unfallstelle lag zwischen der sog. Dragenkreuzung und Neuhaus. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge kam es östlich der Dragenkreuzung in Fahrtrichtung Westen zu stockendem Verkehr. Das Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeugs bemerkte eine 27-Jährige gegen 07:55 Uhr zu ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 10:18

    POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn, 27.0226 - 01:03.2026

    Gifhorn (ots) - Auseinandersetzung an einem Schnellrestaurant - Polizei bittet um Hinweise Eine Person leicht verletzt - Täter flüchtig Gifhorn: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend, 27. Februar 2026, gegen 23:00 Uhr im Bereich eines Parkplatzes eines Schnellrestaurant an der Braunschweiger Straße in Gifhorn. N Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere Personen in eine körperliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren