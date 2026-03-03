Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand auf einem Betriebsgelände

Brome (ots)

Am Abend des 02.03.2026, gegen 21:20 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in Brome gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte der Polizei Gifhorn konnten die Erstmeldung bestätigen. Auf einem Betriebsgelände an der Bahnhofstraße in Brome war ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer breitete sich auf eine Lagerhalle aus. Während mehrere alarmierte Freiwillige Feuerwehren die Brandbekämpfung aufnahmen, leitete die Polizei Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache ein. Nach bisherigem Stand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

