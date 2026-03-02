PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Gifhorn (ots)

Am Sonntag den 01.03.2026 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Dannenbütteler Weg in Gifhorn. Gegen 13:45 Uhr stürzte dort aus bislang ungeklärter Ursache ein 60-jähriger Radfahrer, kurz hinter der Einmündung Bäckerstraße. Bei diesem Sturz zog er sich erhebliche Verletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gründe für seinen Sturz sind aktuell nicht nachvollziehbar, weshalb die Polizei dringend Zeugen zum Unfallhergang sucht. Sollte jemand den Unfall um besagte Zeit beobachtet haben, oder sonst Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, so möge er oder sie sich bitte bei der Polizei in Gifhorn melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

