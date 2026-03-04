Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Flucht vor Kontrolle

Am späten Abend des 02.03.2026 befuhren zwei Beamte der Polizei Meinersen die Bahnhofstraße in Müden. Dabei wurden sie gegen 22:20 Uhr auf einen anderen Pkw aufmerksam. Dieser kreuzte die vorfahrtsberechtigte Bahnhofstraße, augenscheinlich ohne zu bremsen, aus der "Breiten Straße" kommend.

Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle, folgten dem Fahrzeug und gaben das Anhaltesignal "Stopp Polizei". Darauf reagierte der Fahrer nicht.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen grünen Audi A4. Dieser fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort. Die Beamten verloren aufgrund der gefährlichen Fahrweise zeitweise den Sichtkontakt zu dem flüchtigen Audi. Passanten wiesen ihnen mittels Gesten die Fahrtrichtung des Audi. Das Fahrzeug konnte sich der Kontrolle entziehen.

Die Polizei Meinersen sucht nun Hinweise zu dem Fahrer und möglichen weiteren Insassen. Auch die Passanten, die den Beamten Hinweise zur Fahrtrichtung des Audi gaben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05372 9733-0 bei der Polizei Meinersen zu melden.

