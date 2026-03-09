PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Hankensbüttel (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch den 04.03.2026 kam es in Hankensbüttel gegen 18:30 Uhr zur einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige geschädigte Fahrzeugführerin befuhr die Emmer Dorfstraße in Richtung Wunderbüttel, als ihr eine Arbeitsmaschine, beladen mit Holzästen entgegenkam. Die Holzäste, welche sich in der Schaufel der Arbeitsmaschine befanden, ragten über diese hinaus und touchierten offenbar im Begegnungsverkehr den Pkw der Geschädigten auf der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Der Unfall ereignete sich etwa auf Höhe der Hausnummer 66. Da keine Hinweise zum Verursacher bekannt sind, bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet oder kann Angaben zum Verursacher machen. Möglicherweise hat der Verursacher den Unfall nicht bemerkt und möchte sich nachträglich bei der Polizei in Wittingen melden? Wer Hinweise geben kann bzw. Angaben zum Hergang oder der Verursachung machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Wittingen oder jeder anderen Dienststelle in seiner Nähe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

