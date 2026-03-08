Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn im Zeitraum Fr., 06.03.2026 bis So., 08.03.2026

LK Gifhorn (ots)

Trunkenheitsfahrten

Freitag, 06.03.2026, ca. 23:00 Uhr

Hankensbüttel, Emmer Dorfstraße

In Hankensbüttel wurde ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen und dort eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Eine gerichtsverwertbare Alkoholmessung ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb sich der 47-Jährige nun in einem Bußgeldverfahren verantworten muss.

Sonntag, 08.03.2026, ca. 01:15 Uhr

Gifhorn OT Neubokel

Ein 28-jähriger Fahrzeugführer wurde in Neubokel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Es folgte die Führerscheinbeschlagnahme und eine Blutentnahme.

