POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn im Zeitraum Fr., 06.03.2026 bis So., 08.03.2026
LK Gifhorn (ots)
Trunkenheitsfahrten
Freitag, 06.03.2026, ca. 23:00 Uhr
Hankensbüttel, Emmer Dorfstraße
In Hankensbüttel wurde ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen und dort eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Eine gerichtsverwertbare Alkoholmessung ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb sich der 47-Jährige nun in einem Bußgeldverfahren verantworten muss.
Sonntag, 08.03.2026, ca. 01:15 Uhr
Gifhorn OT Neubokel
Ein 28-jähriger Fahrzeugführer wurde in Neubokel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Es folgte die Führerscheinbeschlagnahme und eine Blutentnahme.
