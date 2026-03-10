Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Großkontrolle auf der B4

Gifhorn (ots)

Am gestrigen 09.03.2026 wurde im Zeitraum 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf der B4 Parkplatz Am Abdeckereigraben wieder ordentlich kontrolliert. Im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme wurde das erlernte abschließend bei einem großangelegten Kontrolltag in die Praxis umgesetzt. Auf der B4 wurde zur Selektierung ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet, damit die Fahrzeuge ihr Tempo reduzierten und die eingesetzten Beamten die Fahrzeuge stichprobenartig herausleiten konnten. Es wurden insgesamt 141 Fahrzeuge kontrolliert, wobei 9 Fahrzeugführende unter dem Einfluss von Drogen gefahren sind und neben einer durchgeführten Blutentnahme nun auch mit einer entsprechenden Anzeigen zu rechnen haben. Bei zwei der neun Personen führte der Rauschmittelkonsum zu einer gänzlichen Fahruntüchtigkeit. Ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde ebenfalls festgestellt. Neben diesen themenorientierten Verstößen gab es auch 45 "kleinere" Ordnungswidrigkeiten, welche alle auch geahndet wurden. Hierbei handelt es sich um Verstöße wie Gurtpflicht, fehlender Verbandskasten oder Ausweispapiere. Auf die Masse gesehen, mögen die Zahlen gering erscheinen, dennoch ist jeder Verstoß einer zu viel. Drogen und Alkohol haben im Straßenverkehr nichts zu suchen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell