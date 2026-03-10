PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Großkontrolle auf der B4

Gifhorn (ots)

Am gestrigen 09.03.2026 wurde im Zeitraum 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf der B4 Parkplatz Am Abdeckereigraben wieder ordentlich kontrolliert. Im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme wurde das erlernte abschließend bei einem großangelegten Kontrolltag in die Praxis umgesetzt. Auf der B4 wurde zur Selektierung ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet, damit die Fahrzeuge ihr Tempo reduzierten und die eingesetzten Beamten die Fahrzeuge stichprobenartig herausleiten konnten. Es wurden insgesamt 141 Fahrzeuge kontrolliert, wobei 9 Fahrzeugführende unter dem Einfluss von Drogen gefahren sind und neben einer durchgeführten Blutentnahme nun auch mit einer entsprechenden Anzeigen zu rechnen haben. Bei zwei der neun Personen führte der Rauschmittelkonsum zu einer gänzlichen Fahruntüchtigkeit. Ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde ebenfalls festgestellt. Neben diesen themenorientierten Verstößen gab es auch 45 "kleinere" Ordnungswidrigkeiten, welche alle auch geahndet wurden. Hierbei handelt es sich um Verstöße wie Gurtpflicht, fehlender Verbandskasten oder Ausweispapiere. Auf die Masse gesehen, mögen die Zahlen gering erscheinen, dennoch ist jeder Verstoß einer zu viel. Drogen und Alkohol haben im Straßenverkehr nichts zu suchen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 07:56

    POL-GF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

    Hankensbüttel (ots) - Bereits am vergangenen Mittwoch den 04.03.2026 kam es in Hankensbüttel gegen 18:30 Uhr zur einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige geschädigte Fahrzeugführerin befuhr die Emmer Dorfstraße in Richtung Wunderbüttel, als ihr eine Arbeitsmaschine, beladen mit Holzästen entgegenkam. Die Holzäste, welche sich in der Schaufel der Arbeitsmaschine befanden, ragten über diese hinaus und touchierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren