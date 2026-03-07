PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Irsch-Saar (ots)

Am 06.03.2026 gegen 14:00 Uhr ereignete sich in einem Einmündungsbereich der B 407 zur Saarburger Straße in der Ortslage Irsch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. An der genannten Einmündung kollidierte ein vorfahrtsberechtigter Kraftradfahrer, der die Bundesstraße aus Richtung Zerf kommend durch die Ortslage Irsch in Richtung Saarburg befuhr, mit einem wartepflichtigen PKW, der aus Richtung Sportplatzgelände kommend auf die B 407 in Richtung Zerf einfuhr. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrer des Kraftrades schwer verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallörtlichkeit war während der Unfallaufnahme und der medizinischen Erstversorgung der Unfallbeteiligten voll gesperrt.

Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizei Saarburg.

