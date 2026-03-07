Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem REWE Parkplatz in Saarburg

Saarburg (ots)

Am Samstag, den 09.03.2026, zwischen 09:15 und 09:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem REWE Markt in Saarburg, vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen dunkelfarbenen BMW X3.

Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den beschädigten Pkw im linken Bereich der Fahrzeugseite.

Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Saarburg, Brückenstraße 10, Telefon: 06581-9155-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell