PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem REWE Parkplatz in Saarburg

Saarburg (ots)

Am Samstag, den 09.03.2026, zwischen 09:15 und 09:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem REWE Markt in Saarburg, vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen dunkelfarbenen BMW X3.

Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den beschädigten Pkw im linken Bereich der Fahrzeugseite.

Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Saarburg, Brückenstraße 10, Telefon: 06581-9155-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel. 06581/9115-0

www.pisaarburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 05:03

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Zemmer (ots) - Am Donnerstag, den 05.03.2026, kam es gegen 17:00 Uhr auf der L46 in Höhe des Gasthofs Rothaus bei Zemmer zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw von Herforst kommend in Fahrtrichtung Zemmer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde eine Person leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 04:37

    POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Schweich (ots) - Am Donnerstag, den 26.02.26 zwischen 17:30 Uhr - 18:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Bernhard-Becker-Straße in Schweich zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Ford Focus im Bereich des hinteren Kotflügels nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren