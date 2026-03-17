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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Gaststätte

Calberlah (ots)

Die Polizei Meine ermittelt nach einem Einbruch in eine Gaststätte in Calberlah. Die Tat ereignete sich am Montag, 16.03.2026, zwischen 02:00 Uhr und 14:15 Uhr. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge betrat mindestens ein bislang unbekannter Täter das Grundstück an der Bahnhofstraße und hebelte ein zur Straße gerichtetes Fenster auf. Nach dem Eindringen in das Objekt wurden aufgestellte Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt.

Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Meine unter der Telefonnummer 05304/9113-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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