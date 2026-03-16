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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Achtung - betrügerische Spendensammler

LK Gifhorn (ots)

Die Polizeiinspektion Gifhorn warnt aus aktuellem Anlass vor falschen Spendensammlern. Am vergangenen Donnerstag waren Betrüger mit dieser Masche in Weyhausen und Meinersen aktiv, am Samstag des vergangenen Wochenendes erneut in Weyhausen und am heutigen Vormittag wiederum in Meinersen. In allen Fällen handelte es sich um dieselben drei Personen, die vorgaben, Spenden für angeblich taubstumme Menschen zu sammeln. Dazu hielten sie auf den Parkplätzen von Supermärkten Kunden Klemmbretter mit angeblichen Spendenlisten entgegen und forderten diese auf, sich einzutragen und Geld zu spenden.

Bei dieser sogenannten "Klemmbrett-Masche" sprechen die Täter Passanten gezielt an und geben vor, für einen wohltätigen Zweck oder eine Hilfsorganisation zu sammeln. Häufig befinden sich auf den vorgezeigten Listen bereits mehrere Einträge mit Namen und Geldbeträgen, die jedoch in vielen Fällen gefälscht sind und Seriosität vortäuschen sollen. Während das Opfer gebeten wird, seinen Namen einzutragen oder eine Spende zu leisten, versuchen die Täter, die Person durch Gesten, Gespräche oder das Klemmbrett abzulenken. In einigen Fällen nutzen Täter oder Komplizen diesen Moment, um unbemerkt Bargeld aus einer geöffneten Geldbörse zu entwenden. Teilweise wird das Klemmbrett gezielt als Sichtschutz eingesetzt, um den Blick auf das Portemonnaie zu verdecken. Die Täter treten dabei häufig in Gruppen auf und nutzen gezielt die Hilfsbereitschaft der angesprochenen Personen aus.

Bisher ist ein Geschädigter namentlich bekannt geworden. Im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen sucht die Polizei weitere mögliche Geschädigte. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in der jeweiligen Ortschaft zu melden, in der sie auf die falschen Spendensammler getroffen sind.

Die Polizei rät:

   - Seien Sie misstrauisch bei spontanen Spendenaufrufen auf 
     Parkplätzen, an Einkaufszentren oder in Fußgängerzonen.
   - Unterschreiben Sie keine Listen unbekannter Personen und holen 
     Sie Ihre Geldbörse nicht hervor.
   - Lassen Sie sich nicht in Gespräche oder Gesten verwickeln und 
     gehen Sie im Zweifel konsequent weiter.
   - Achten Sie besonders auf Ihre Geldbörse und andere Wertsachen.
   - Bewahren Sie Bargeld, Karten und Wertgegenstände möglichst dicht
     am Körper auf und halten Sie Taschen geschlossen.
   - Spenden Sie bevorzugt direkt an bekannte Organisationen über 
     deren offizielle Kanäle.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Personen oder Situationen 
     umgehend die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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