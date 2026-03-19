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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auseinandersetzung am Bahnhof

Gifhorn (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, wählte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Polizeinotruf und berichtete von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Bahnhof Gifhorn Stadt. Umgehend nach Eingang dieser Meldung eilten mehrere Einsatzkräfte der Polizei zum Bahnhof. Beim Erblicken der herannahenden Funkstreifenwagen wollten sich beteiligte Personen vom Ort entfernen, wurden jedoch aufgefordert, vor Ort zu verbleiben, und kamen dieser Aufforderung nach.

Nach Trennung der einzelnen Personen stellte sich heraus, dass es zunächst zu einem Streit und einer anschließenden, wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 30-Jährigen auf der einen Seite sowie einem 19-Jährigen auf der anderen Seite gekommen war. Eine medizinische Behandlung der drei Männer war nicht erforderlich.

Der 20-Jährige war während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme sehr aufgebracht und zeigte ein aggressives Verhalten. Er wurde bis zum Abend in Gewahrsam genommen, die Maßnahme wurde richterlich bestätigt. Die anderen beiden Beteiligten erhielten einen Platzverweis für den Bahnhof, dem sie nachkamen. Die Ermittlungen in dieser Sache führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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