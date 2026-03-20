Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auseinandersetzung nach Unfall

Gifhorn (ots)

Am gestrigen Abend kam es nach einem Verkehrsunfall in Gifhorn zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Volkswagen auf dem Sonnenweg in Richtung Osten, in der Absicht, nach links in die Limbergstraße einzubiegen. Dabei kam es gegen 20:20 Uhr zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der von der Limbergstraße über die Kreuzung hinweg in die Herzog-Ernst-August-Straße fahren wollte.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Die drei Insassen des Volkswagen halfen dem Mann auf. Dieser lieh sich von einem anderen Zeugen ein Mobiltelefon und tätigte einen Anruf. Kurze Zeit später erschienen zwei Angehörige des Radfahrers am Unfallort und schlugen auf die männlichen Insassen des Volkswagens - den 32-Jährigen und seinen 58-jährigen Vater - ein.

Anschließend entfernten sie sich gemeinsam mit dem Radfahrer in einem Mercedes vom Unfallort. Kurze Zeit später traf die zwischenzeitlich alarmierte Polizei am Unfallort ein. Der 58-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Beamten konnten die Personalien der hinzugekommenen Männer (33 und 35 Jahre alt) sowie die des Radfahrers (65 Jahre alt) ermitteln. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn.

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