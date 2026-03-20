Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind angesprochen

Leiferde (ots)

Die Polizei in Meinersen ermittelt, nachdem am 18.03.2026 ein Kind aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich eine 11-Jährige gegen 18:00 Uhr in einem Supermarkt in Leiferde aufgehalten und wollte dort einen Schokoriegel kaufen, hatte hierfür jedoch nicht genug Bargeld dabei.

Als sie den Markt verlassen hatte und sich auf dem Heimweg befand, wurde sie auf offener Straße von einem Mann angesprochen, der ihr den Schokoriegel anbot. Sie lehnte ab und entfernte sich umgehend von dem Mann.

Eine Zeugin merkte sich das Kennzeichen des Autos, mit dem der Mann unterwegs war, und informierte die Polizei. Der Name des Mannes ist der Polizei bekannt. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Vorfalls, dauern derzeit an.

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