Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 13.10.2026 bis 15.10.2026
Wilhelmshaven (ots)
Diebstahl
Von Mittwochabend bis Samstagmittag wurde in der Mühlenstraße in Wilhelmshaven ein Verkaufsstand für Backwaren aufgebrochen. Neben diversen Cellophantüten wurde auch ein Gebäckfüller entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04421/942115 in Verbindung zu setzen.
Bedrohung
Am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, kam es in der Posener Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei trat der 39 jährige Beschuldigte gegen eine Haustür und bedrohte anschließend das 45 jährige Opfer mit einem Teleskopschlagstock. Außerdem spuckte er das Opfer an und beleidigt es. Worum es in dem Streit ging konnte bislang nicht ermittelt werden.
Trunkenheit im Verkehr/Verbotenes Kraftfahrzeugrennen
Am Freitagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, wurde ein 61 jähriger Fahrzeugführer von zwei Zeugen dabei beobachtet, wie dieser in Schlangenlinien die Schulstraße befährt und dabei einen anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt nimmt. Beim Verlassen des Fahrzeuges zeigte der Fahrzeugführer eine unsichere Gangart auf und deshalb verständigte man die Polizei. Diese konnte dann bei dem Beschuldigten eine Atemalkoholkonzentration von 2,15 Promille feststellen. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.
Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr, führte ein 35 jähriger Mann seinen Pkw auf der Freiligrathstraße in Richtung Stadt Norden. Dabei überfuhr er eine rotlichtzeigende Ampel mit weit über 100 km/h und überholte in rücksichtsloser und grob verkehrswidriger Art und Weise mehrere Pkw. Nachdem er an der nächsten Ampel anhalten musste, beschleunigte er seinen Pkw wieder auf weit über 100 km/h und konnte dann durch die Polizei angehalten werden. Neben einem Strafverfahren erwartet den Fahrzeugführer unter Umständen auch noch den Entzug seiner Fahrerlaubnis. Zeugen bzw. Fahrzeuginsassen der überholten Pkw werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!
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