Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 03.03.26 auf den 04.03.26, zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr, kam es in der Müllerstraße, Höhe Haus Nr. 69, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein brauner Peugeot vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden
