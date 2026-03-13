PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 03.03.26 auf den 04.03.26, zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr, kam es in der Müllerstraße, Höhe Haus Nr. 69, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein brauner Peugeot vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 07:51

    POL-WHV: Brand eines Papiermüllbehälters auf Parkplatz in der Bahnhofstraße

    Zetel (ots) - Am 12.03.2026 gegen 14:25 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Zetel zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete ein tatverdächtiges Kind einen mit Abfällen gefüllten Papiermüllgroßbehälter. Der Behälter geriet daraufhin in Vollbrand und brannte vollständig aus. Die freiwillige Feuerwehr Zetel konnte das Feuer ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:56

    POL-WHV: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in der Bahnhofstraße

    Wilhelmshaven (ots) - Am 11.03.2026 gegen 10:55 Uhr kam es in der Nordsee Passage in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall mit politisch motivierten Parolen. Nach bisherigen Erkenntnissen rief ein stark alkoholisierter 60-jähriger Beschuldigter in der Passage mehrfach nationalsozialistische Parolen. Zum Zeitpunkt der Äußerung befanden sich zahlreiche ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:46

    POL-WHV: Sachbeschädigung durch Eierwürfe in der Hauptstraße

    Wilhelmshaven (ots) - Am 11.03.2026 gegen 20:29 Uhr kam es in der Hauptstraße in Wilhelmshaven-Sengwarden zu einer Sachbeschädigung an einem Dorfladen. Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Eier gegen die Fassade sowie die Scheiben des Gebäudes. Eine Passantin hörte die Aufprallgeräusche und beobachtete anschließend einen silberfarbenen Pkw, der sich vom Tatort entfernte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren