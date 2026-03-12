Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Eierwürfe in der Hauptstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.03.2026 gegen 20:29 Uhr kam es in der Hauptstraße in Wilhelmshaven-Sengwarden zu einer Sachbeschädigung an einem Dorfladen.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Eier gegen die Fassade sowie die Scheiben des Gebäudes. Eine Passantin hörte die Aufprallgeräusche und beobachtete anschließend einen silberfarbenen Pkw, der sich vom Tatort entfernte. Die Ermittlungen dauern an.

