Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl in der Straße Mühlenweg
Schortens (ots)
Am 11.03.2026 gegen 11:05 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Mühlenweg in Schortens zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen versteckte ein 45-jähriger Beschuldigter eine Flasche Wodka im Inneren seiner Jacke und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Im Kassenbereich wurde er durch Mitarbeiter angesprochen und händigte die Flasche aus. Bei dem Beschuldigten wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,61 Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
