Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von rund 200 Tonnen Schotter in Sande - Zeugen gesucht

Sande (ots)

Am 10.03.2026 gegen 18:20 Uhr wurde bei der Polizei der Diebstahl von etwa 200 Tonnen Schotter in Sande angezeigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Schotter auf einer Freifläche zwischen einem gewerblichen Objekt in der Ladestraße und der angrenzenden Bahntrasse gelagert. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangenen 14 Tage.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell