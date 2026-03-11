PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.03.26, 00.28 Uhr, kam es in der Tonstraße, Höhe Haus Nr. 18 zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde die Ecke einer Hauswand sowie ein daran befindliches Fallrohr vermutlich beim Zurücksetzen eines Fahrzeugs beschädigt. An der Hauswand und dem Fallrohr entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 13:53

    POL-WHV: Ladendiebstahl in der Sven-Hedin-Straße - eine Beschuldigte gestellt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 10.03.2026 gegen 19:13 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Sven-Hedin-Straße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Beschuldigte den Markt mit drei leeren Taschen. Im Verkaufsraum nahmen sie mehrere Waren, darunter zehn Packungen Kaffeebohnen und acht Packungen Pistazien, aus den ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:26

    POL-WHV: Einbruch in Büroräume einer Wohngruppe in der Bremer Straße

    Wilhelmshaven (ots) - In der Zeit vom 06.03.2026, 20:00 Uhr, bis zum 10.03.2026, 09:00 Uhr kam es in der Bremer Straße in Wilhelmshaven zu einem Einbruch in die Büroräumlichkeiten einer Wohngruppe. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu den Büroräumen der Einrichtung. Aus einem abgeschlossenen Büroschrank ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:16

    POL-WHV: Auseinandersetzung in der Schulstraße

    Wilhelmshaven (ots) - Am 10.03.2026 gegen 20:20 Uhr kam es in einer Wohnung in der Schulstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit anschließender Straftat. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der 38-jährige Beschuldigte die Wohnungstür des 45-jährigen Opfers auf und schlug anschließend in der Wohnung auf dieses ein. Im weiteren Verlauf entwendete er das Mobiltelefon des Opfers. Auch beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren