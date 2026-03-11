POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots) - Am 10.03.2026 gegen 20:20 Uhr kam es in einer Wohnung in der Schulstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit anschließender Straftat. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der 38-jährige Beschuldigte die Wohnungstür des 45-jährigen Opfers auf und schlug anschließend in der Wohnung auf dieses ein. Im weiteren Verlauf entwendete er das Mobiltelefon des Opfers. Auch beim ...

