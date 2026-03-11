Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 11.03.26, 00.28 Uhr, kam es in der Tonstraße, Höhe Haus Nr. 18 zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde die Ecke einer Hauswand sowie ein daran befindliches Fallrohr vermutlich beim Zurücksetzen eines Fahrzeugs beschädigt. An der Hauswand und dem Fallrohr entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell