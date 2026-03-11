Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz durch Traktor-Gespann in Schortens

Schortens (ots)

Am 10.03.2026 gegen 14:37 Uhr kontrollierten Polizeibeamte aus Jever ein Gespann aus Traktor und Anhänger in der Straße An der alten Bundesstraße in Schortens. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 40-jährige Fahrzeugführer die Fahrzeugkombination mit einer Geschwindigkeit von deutlich über 25 km/h. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Anhänger kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand, obwohl dieser bei der gefahrenen Geschwindigkeit versicherungspflichtig war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell