Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Schortens

Schortens (ots)

Am 10.03.2026 gegen 23:30 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen Pkw-Fahrer mit auffälliger Fahrweise in der Straße Am alten Fliegerhorst in Schortens.

Eingesetzte Polizeibeamte aus Jever konnten den 39-jährigen Fahrzeugführer kurze Zeit später antreffen und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,22 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

