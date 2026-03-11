PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Schortens

Schortens (ots)

Am 10.03.2026 gegen 23:30 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen Pkw-Fahrer mit auffälliger Fahrweise in der Straße Am alten Fliegerhorst in Schortens.

Eingesetzte Polizeibeamte aus Jever konnten den 39-jährigen Fahrzeugführer kurze Zeit später antreffen und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,22 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

  • 11.03.2026 – 14:52

    POL-WHV: Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz durch Traktor-Gespann in Schortens

    Schortens (ots) - Am 10.03.2026 gegen 14:37 Uhr kontrollierten Polizeibeamte aus Jever ein Gespann aus Traktor und Anhänger in der Straße An der alten Bundesstraße in Schortens. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 40-jährige Fahrzeugführer die Fahrzeugkombination mit einer Geschwindigkeit von deutlich über 25 km/h. Im Rahmen der Kontrolle wurde ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:33

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am 11.03.26, 00.28 Uhr, kam es in der Tonstraße, Höhe Haus Nr. 18 zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde die Ecke einer Hauswand sowie ein daran befindliches Fallrohr vermutlich beim Zurücksetzen eines Fahrzeugs beschädigt. An der Hauswand und dem Fallrohr entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:53

    POL-WHV: Ladendiebstahl in der Sven-Hedin-Straße - eine Beschuldigte gestellt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 10.03.2026 gegen 19:13 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Sven-Hedin-Straße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Beschuldigte den Markt mit drei leeren Taschen. Im Verkaufsraum nahmen sie mehrere Waren, darunter zehn Packungen Kaffeebohnen und acht Packungen Pistazien, aus den ...

    mehr
