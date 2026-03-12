Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Linienbus

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.03.2026 gegen 13:43 Uhr kam es in einem Linienbus in der Preußenstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer durch zwei Beschuldigte zunächst verbal mit Schlägen bedroht. Im weiteren Verlauf warf eine der Beschuldigten einen Rucksack in Richtung des Opfers. Dieser traf traf das Opfer am Kopf.

Das Opfer klagte über Schmerzen, erlitt jedoch nach bisherigen Erkenntnissen keine sichtbaren Verletzungen. Gegen die Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

