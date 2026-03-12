PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Linienbus

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.03.2026 gegen 13:43 Uhr kam es in einem Linienbus in der Preußenstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer durch zwei Beschuldigte zunächst verbal mit Schlägen bedroht. Im weiteren Verlauf warf eine der Beschuldigten einen Rucksack in Richtung des Opfers. Dieser traf traf das Opfer am Kopf.

Das Opfer klagte über Schmerzen, erlitt jedoch nach bisherigen Erkenntnissen keine sichtbaren Verletzungen. Gegen die Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 15:12

    POL-WHV: Diebstahl von rund 200 Tonnen Schotter in Sande - Zeugen gesucht

    Sande (ots) - Am 10.03.2026 gegen 18:20 Uhr wurde bei der Polizei der Diebstahl von etwa 200 Tonnen Schotter in Sande angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Schotter auf einer Freifläche zwischen einem gewerblichen Objekt in der Ladestraße und der angrenzenden Bahntrasse gelagert. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangenen 14 Tage. Zeuginnen und ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:05

    POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Schortens

    Schortens (ots) - Am 10.03.2026 gegen 23:30 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen Pkw-Fahrer mit auffälliger Fahrweise in der Straße Am alten Fliegerhorst in Schortens. Eingesetzte Polizeibeamte aus Jever konnten den 39-jährigen Fahrzeugführer kurze Zeit später antreffen und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:52

    POL-WHV: Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz durch Traktor-Gespann in Schortens

    Schortens (ots) - Am 10.03.2026 gegen 14:37 Uhr kontrollierten Polizeibeamte aus Jever ein Gespann aus Traktor und Anhänger in der Straße An der alten Bundesstraße in Schortens. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 40-jährige Fahrzeugführer die Fahrzeugkombination mit einer Geschwindigkeit von deutlich über 25 km/h. Im Rahmen der Kontrolle wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren