LPI-SHL: Einfamilienhaus in Brand
Zella-Mehlis (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am späten Donnerstagabend zum Brand eines Einfamilienhauses in der Jägerstraße in Zella-Mehlis. Die Feuerwehr löschte die Flammen konnte jedoch eine Ausbreitung des Feuers auf den kompletten Dachstuhl nicht mehr verhindern . Eine Bewohnerin musste leicht verletzt im Rettungswagen behandelt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell