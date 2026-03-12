Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in der Bahnhofstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.03.2026 gegen 10:55 Uhr kam es in der Nordsee Passage in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall mit politisch motivierten Parolen.

Nach bisherigen Erkenntnissen rief ein stark alkoholisierter 60-jähriger Beschuldigter in der Passage mehrfach nationalsozialistische Parolen. Zum Zeitpunkt der Äußerung befanden sich zahlreiche Personen in dem Einkaufsbereich. Der Sicherheitsdienst sprach gegen den Mann ein Hausverbot aus. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell