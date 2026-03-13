Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand eines Papiermüllbehälters auf Parkplatz in der Bahnhofstraße
Zetel (ots)
Am 12.03.2026 gegen 14:25 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Zetel zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete ein tatverdächtiges Kind einen mit Abfällen gefüllten Papiermüllgroßbehälter. Der Behälter geriet daraufhin in Vollbrand und brannte vollständig aus. Die freiwillige Feuerwehr Zetel konnte das Feuer löschen. Weitere Schäden entstanden nach bisherigen Erkenntnissen nicht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell