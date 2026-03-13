Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Heizungszentralanlage

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.03.2026 zwischen 10:00 und 11:00 Uhr kam es in der Peterstraße, 26382 Wilhelmshaven zum Diebstahl einer Heizungszentralanlage. Diese sollte montiert werden und wurde kurzzeitig vor der Haustür abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

