Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Garage in Varel-Obenstrohe - Wer hat Beobachtungen gemacht?
Varel (ots)
Im Zeitraum Mittwoch, 11.03.2026, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 12.03.2026, 11:00 Uhr, wurde in der Mühlenteichstraße eine Garage aufgebrochen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.
