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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall an Kreuzung: Polizei sucht Zeugen

Rommerskirchen (ots)

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hilfe bei der Aufklärung eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 18. März, an der Kreuzung der Straßen B59 und K24 in Rommerskirchen ereignet hat. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war eine 36-Jährige gegen 20:45 Uhr auf der Bundesstraße von Sinsteden in Richtung Stommeln unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Wagen einer von links kommenden 19-Jährigen, die auf der K24 aus Richtung Rommerskirchen fuhr. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, Personen wurden nicht verletzt.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat 1 aufgenommen hat. Die Ermittler bitten Zeugen, weiterführende Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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