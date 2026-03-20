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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Jüchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 116 ist am Donnerstag (19.03.), gegen kurz vor 22:00 Uhr, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 20 Jahre alte Mann aus Mönchengladbach war mit seinem Leichtkraftrad zwischen Wey und Dürselen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Umständen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte.

Der Fahrer stürzte anschließend von der Maschine auf den Grünstreifen. Seine Aprilia RS 660 überschlug sich mehrfach und prallte ohne Fahrzeugführer gegen einen Baum.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler waren keine Dritten an dem Unfall beteiligt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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