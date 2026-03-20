Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geplante "Ostereieraktion" am DRK Kindergarten in Neuss - Einladung für Pressevertreterinnen und Pressevertreter

Neuss (ots)

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei im Rhein-Kreis Neuss und Stephan Vetten von der Verkehrswacht Rhein-Kreis Neuss führen am Donnerstag (26.03.2026) am DRK Kindergarten an der Harffer Straße 11a in Neuss Erfttal eine "Ostereieraktion" durch. Die Aktion findet in der Zeit von circa 08.30 Uhr bis 10.30 Uhr statt.

Der Kindergarten liegt an einer viel befahrenden Straße. Dort ist die Geschwindigkeit auf 30 Km/h begrenzt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird von den Verkehrsteilnehmern, zu denen auch die Eltern der Kindergartenkinder und Schulkinder gehören, häufig überschritten. Durch das nicht Einhalten der Verkehrsregeln und unkonzentriertem Verhalten werden Kinder, sowie andere stark gefährdet. Die Straße ist auch der Schulweg der Grundschulkinder.

Die Polizei Rhein-Kreis Neuss und die Verkehrswacht führen die Aktion durch, um den Verkehrsteilnehmern wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass dies besonders geschützte Bereiche sind. Durch die Aktion möchte man ebenfalls auf die dortigen Gefahren hinweisen.

Die Fahrzeugführenden werden in der angegebenen Zeit von der Polizei angehalten und mit den Kindern gemeinsam angesprochen. An diesem Tag wird auch der Verkehrsdienst zur Unterstützung vor Ort sein und mit dem Lasergerät die Geschwindigkeit messen. Die Kinder schenken den Fahrern, welche sich an die Geschwindigkeit halten, ein ausgemaltes Blatt mit Ostermotiven und jeweils ein Osterei, welches von der Verkehrswacht gestellt wird. Sollten Fahrzeugführende die Geschwindigkeit überschreiten, wird ein entsprechendes Verwarngeld ausgesprochen.

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