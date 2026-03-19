Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusser von Jugendlichen angegriffen

Neuss (ots)

Ein 38-Jähriger aus Neuss ist Dienstag, 17. März, gegen 12:30 von zwei jugendlichen Personen angegriffen worden. Die Tat ereignete sich an der Kreuzung Isselstraße und Mainstraße im Neusser Stadtteil Norf. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte der 38-Jähre mit seinem Pkw über eine grüne Ampel fahren. Zeitgleich überquerten drei Jugendliche - zwei Jungen und ein Mädchen - die Fahrbahn. Aus der Aufforderung des Autofahrers, die Straße zu räumen, entwickelte sich eine zunächst mündliche Auseinandersetzung. Als der 38-Jährige an den Fahrbahnrand fuhr und ausstieg, wurde er offenbar von den beiden männlichen Verdächtigen niedergeschlagen und am Boden getreten. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Die Jugendlichen entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 21 ermittelt und bittet auch mögliche Zeugen des Vorfalls, Hinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abzugeben.

Einer der Verdächtigen wird beschrieben als etwa 15 bis 16 Jahre alt und 180 bis 185 Zentimeter groß. Er soll ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild haben und war mit einer blauen Jacke bekleidet. Auffällig war ein stark pickliges Gesicht. Der zweite Beteiligte sei ihn ähnlichem Alter und von vergleichbarer Größe, ebenfalls von mitteleuropäischem Aussehen und mit einer dunklen Jacke bekleidet.

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