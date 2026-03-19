Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Zeugen gesucht
Korschenbroich (ots)
Am Mittwoch (18.03.), gegen 13 Uhr, befuhr nach ersten Erkenntnissen ein Fahrzeug die Hauptstraße in Korschenbroich und touchierte dabei einen geparkten Pkw. Zwei Zeugen sprachen den Fahrzeugführer des beschädigten Pkws an und berichteten von einem Mann, welcher nach dem Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug ausstieg, sich den geparkten Pkw ansah, den abgefallenen Spiegel befestigte und seine Fahrt fortsetze.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die beiden unbekannten Zeugen.
Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14012)
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