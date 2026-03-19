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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen gesucht

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (18.03.), gegen 13 Uhr, befuhr nach ersten Erkenntnissen ein Fahrzeug die Hauptstraße in Korschenbroich und touchierte dabei einen geparkten Pkw. Zwei Zeugen sprachen den Fahrzeugführer des beschädigten Pkws an und berichteten von einem Mann, welcher nach dem Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug ausstieg, sich den geparkten Pkw ansah, den abgefallenen Spiegel befestigte und seine Fahrt fortsetze.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die beiden unbekannten Zeugen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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