Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer stoßen zusammen

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (18.03.), gegen 15:50 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Niederlörick kommend den Apelter Weg in Meerbusch und beabsichtigte dortige Fußgänger zu überholen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen 56-jährigen Fahrradfahrer, welcher ihm entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide Radfahrer stürzten.

Der 42-jährige Düsseldorfer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Der 56-jährige Düsseldorfer wurde leicht verletzt. Beide Fahrradfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. (-14012)

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