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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer stoßen zusammen

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (18.03.), gegen 15:50 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Niederlörick kommend den Apelter Weg in Meerbusch und beabsichtigte dortige Fußgänger zu überholen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen 56-jährigen Fahrradfahrer, welcher ihm entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide Radfahrer stürzten.

Der 42-jährige Düsseldorfer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Der 56-jährige Düsseldorfer wurde leicht verletzt. Beide Fahrradfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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