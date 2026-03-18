Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: PKW vom Straßenrand gestohlen

Kaarst (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Diebstahl eines Fahrzeugs an der Straße Rottes in Kaarst geben können. Der schwarze Mazda CX-5 war in der Nacht zu Mittwoch, 18. März, abgestellt worden und wurde nach bisherigem Kenntnisstand zwischen 22:40 Uhr und 01:20 Uhr entwendet. Wie dies gelingen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät Autobesitzern jedoch zur Vorsicht - vor allem bei Fahrzeugen, die mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet sind. Hierbei werden Funkwellen zum Entriegeln des Fahrzeugs genutzt. Diese können jedoch von Kriminellen relativ einfach abgefangen und kopiert werden. Dazu genügt es schon, sich mit einem entsprechenden Gerät in der Nähe des Schlüssels aufzuhalten. Verwahren Sie entsprechende Funkschlüssel deswegen nie in der Nähe der Haustür und achten Sie unterwegs - etwa im Restaurant - darauf, dass Unbekannte keinen Zugang haben. Eine Verpackung aus Alufolie kann helfen, die Funksignale abzufangen und so Ihr Eigentum zu schützen. (-14015)

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