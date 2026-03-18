Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bestens informiert: Online-Veranstaltung für Motorradfahrende

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Rhein-Kreis Neuss (ots)

Der Frühling kommt und damit beginnt die Motorradsaison. Viele Motorradfahrende sind unterwegs und genießen die ersten Ausfahrten. Leider besteht dabei auch immer das Risiko für tragische Motorradunfälle - gerade zu Beginn der Saison nach einer längeren Fahrpause.

Wir als Polizei möchten mit unseren Netzwerkpartnern im Rahmen einer kostenlosen Online-Veranstaltung mit Ihnen in die Motorradsaison starten. Dabei geben wir Ihnen wichtige Tipps und Tricks an die Hand, damit Sie sicher unterwegs sind und Ihre Ausflüge genießen können. Wir sprechen unter anderem über Schutzkleidung, stellen die Airbag-Weste vor und geben einen kurzen Erste-Hilfe-Einblick, welcher speziell auf Motorradunfälle ausgerichtet ist. In der Online-Veranstaltung am 26. März erwarten Sie weitere spannende Themen rund um die Sicherheit im Straßenverkehr. Der Termin ist von 14:30 - 16:00 Uhr angesetzt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Hier finden Sie alle weiteren Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung: https://beteiligung.nrw.de/k/-atcncP6g

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