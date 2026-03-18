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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pedelectraining von VHS und Polizei

Kaarst / Korschenbroich (ots)

Das Pedelec erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es ermöglicht eine aktive und mobile Teilnahme am Straßenverkehr. Jedoch erhöht es auch die Unfallgefahren für unvorbereitete Nutzer. Um diese Gefahren zu reduzieren, bietet die VHS Kaarst-Korschenbroich in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde für Interessierte ein Pedelectraining an. Dieser Kurs, aufgeteilt in einen Praxis- und einen Theorieteil, soll Wissen über die Sicherheit rund um das Pedelec und die Teilnahme am Straßenverkehr vermitteln. Im praktischen Teil werden Übungen zur Fahrsicherheit, wie Bremsübungen, Slalomfahren und Gleichgewichtsübungen durchgeführt. Speziell ausgebildete Verkehrssicherheitsberater der Polizei Rhein-Kreis Neuss unterstützen die Mitarbeiter der VHS.

Der Theorieteil findet am Montag 30.03.2026, 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr im VHS-Haus, Am Schulzentrum 18, in Kaarst statt. Der Praxiskurs wird am Mittwoch und Donnerstag, 01.04 und 02.04.2026 jeweils von 14:00 - 16:30 Uhr an der Feuerwache Kaarst, Erftstraße 50 durchgeführt. Interessierte melden sich bitte für den Kurs bei der VHS Kaarst unter der 02131 963945 oder unter www.vhs-kk.de an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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