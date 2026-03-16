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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeuge beobachtet Kabeldieb

Kaarst (ots)

Einen 39 Jahre alten Mann haben Polizeibeamte am Sonntagabend (15.03.), gegen 20:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Königsberger Straße vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte ihn zuvor beobachtet, wie er an einer Ladesäule für E-Autos hantierte und zwei Kabel entwendete.

Weil der Zeuge umgehend die Polizei informierte und die Person weiter beobachtete, konnten Beamte den Mann noch am Tatort antreffen. Er ist geständig. Die Kabel hatte er mit einem Werkzeug abgeschnitten, um das darin enthaltene Kupfer gewinnbringend zu verkaufen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 23 übernommen. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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