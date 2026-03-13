Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusserin beschleunigt vor Polizei

Neuss (ots)

Eingesetzte Beamte befuhren am Mittwoch (11.03.), gegen 22:10 Uhr, die Bockholtstraße in Fahrtrichtung Düsseldorf. Vor ihnen befand sich ein weiteres Fahrzeug, welches auf der Höhe an der Ecke Bockholtstraße / Osterather Straße stark zu beschleunigen begann. Auf Höhe der Graf-Landsberg-Straße gaben die eingesetzten Beamten Anhaltezeichen und die Fahrerin des Pkws hielt am Fahrbahnrand an.

Die Kennzeichen waren nach ersten Erkenntnissen mittels Klebebandes am Pkw angebracht und stimmten nicht mit dem Fahrzeug überein. Die 18-jährige Fahrerin gab an, dass sie das Fahrzeug vor kurzem gekauft hätte und den Pkw noch nicht zugelassen habe. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Ebenso wurde der Führerschein der 18-jährigen Neusserin sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (-14012)

