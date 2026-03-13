Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mülltonnen geraten in Brand

Grevenbroich (ots)

Donnerstagnacht (12.03.), zwischen 22:15 Uhr und 22:40 Uhr, kam es in Grevenbroich zu zwei Mülltonnenbränden.

Zeugen bemerkten eine brennende Tonne an der Schellestraße sowie an der Mühlenstraße. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Brände löschen.

Wie das Feuer entstand, ist Teil der Ermittlungen. Ebenso wird ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht.

Zeugen werden deshalb gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

