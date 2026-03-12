Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Müllcontainer gerät in Brand

Dormagen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstag (12.03.), gegen 01:25 Uhr, der Inhalt eines Müllcontainers am Fichtenweg in Horrem in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung wurden ein weiterer Müllcontainer und die Rückwände zweier Garagen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Ermittler der Kripo prüfen nun, ob eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ursächlich sein könnte. Zur Klärung sind sie auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Zeugen werden deshalb gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

