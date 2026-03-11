Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksamkeit rettet vermutlich Menschenleben - Ermittler prüfen Hintergründe

Meerbusch (ots)

Nur weil Angestellte eines Hotels am Dienstag (10.03.), gegen 00:40 Uhr, die Rufe einer 42 Jahre alten Frau hörten und den Notruf wählten, konnte die Meerbuscherin aus einer lebensbedrohlichen Lage gerettet werden.

Einsatzkräfte der Polizei entdeckten die unterkühlte Frau in der Nähe der Niederdonker Straße im Uferbereich des Stinkesbachs und übergaben sie an den Rettungsdienst. Sie hatte nur noch eine Kerntemperatur von 32 Grad und hätte ohne fremde Hilfe wahrscheinlich nicht überlebt.

An ihrer Suche hatten sich neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Nun prüfen Ermittler der Kripo die Hintergründe und ob Dritte für die Lage der Meerbuscherin verantwortlich sein könnten. Die Frau war stark alkoholisiert und ihre Kleidung war mit Wasser vollgesogen. Zudem gibt es Hinweise, dass sie zuvor möglicherweise nicht alleine an dem Bach war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

