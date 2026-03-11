PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksamkeit rettet vermutlich Menschenleben - Ermittler prüfen Hintergründe

Meerbusch (ots)

Nur weil Angestellte eines Hotels am Dienstag (10.03.), gegen 00:40 Uhr, die Rufe einer 42 Jahre alten Frau hörten und den Notruf wählten, konnte die Meerbuscherin aus einer lebensbedrohlichen Lage gerettet werden.

Einsatzkräfte der Polizei entdeckten die unterkühlte Frau in der Nähe der Niederdonker Straße im Uferbereich des Stinkesbachs und übergaben sie an den Rettungsdienst. Sie hatte nur noch eine Kerntemperatur von 32 Grad und hätte ohne fremde Hilfe wahrscheinlich nicht überlebt.

An ihrer Suche hatten sich neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Nun prüfen Ermittler der Kripo die Hintergründe und ob Dritte für die Lage der Meerbuscherin verantwortlich sein könnten. Die Frau war stark alkoholisiert und ihre Kleidung war mit Wasser vollgesogen. Zudem gibt es Hinweise, dass sie zuvor möglicherweise nicht alleine an dem Bach war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 19:42

    POL-NE: Rommerskirchen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Neuss (ots) - Am Dienstag, 10.03.2026, um 16:49 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße in Richtung Stommeln unmittelbar hinter dem Ortsausgang Rommerskirchen. Ein verunfallter PKW stand im Graben unmittelbar an einem Baum. die alleine im Fahrzeug befindliche Fahrerin, eine 35-jährige Rommerskichnerin, wurde schwer verletzt ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 19:27

    POL-NE: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

    Neuss (ots) - Am Dienstag, 10.03.26, um 16:38 Uhr bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens, dass sich an einem auf der Düsseldorfer Straße entgegenkommenden PKW kein vorderes Kennzeichen befand. Als der PKW-Fahrer die Kollegen bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug, einen Opel, stark und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Hierbei erzielte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren