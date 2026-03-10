Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rommerskirchen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Neuss (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026, um 16:49 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße in Richtung Stommeln unmittelbar hinter dem Ortsausgang Rommerskirchen. Ein verunfallter PKW stand im Graben unmittelbar an einem Baum. die alleine im Fahrzeug befindliche Fahrerin, eine 35-jährige Rommerskichnerin, wurde schwer verletzt im Fahrzeug, einem BMW, eingeklemmt. Nach der Bergung durch die Feuerwehr und notärztlicher Versorgung vor Ort wurde die Frau schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Zum momentanen Zeitpunkt besteht keine Lebensgefahr. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der beschädigte PKW wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Der genaue Unfallhergang ist mangels Zeugen noch unbekannt. Deshalb werden zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 bei der Polizei Neuss zu melden. Kl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell