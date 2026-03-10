Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Audi

Meerbusch (ots)

Am Freitagabend (06.03.) hatte ein 52-jähriger Meerbuscher seinen Audi Q7 auf dem Sonnenweg abgestellt. Am Samstagmorgen (07.03.) staunte er dann nicht schlecht, war sein Auto nicht mehr dort. Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte das schwarze Fahrzeug entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen zum Tathergang, Tatverdächtigen und Verbleib des Audis mit dem Kennzeichen NE-MW 707 übernommen. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell