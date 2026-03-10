Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gute Personenbeschreibung führt zur Festnahme einer Pkw-Aufbrecherin

Neuss (ots)

Am Samstag (07.03.) hörte ein 20-jähriger Neusser einen lauten Knall und im Anschluss die Alarmanlage eines Autos. Zusätzlich bemerkte er eine verdächtige Person auf dem Parkplatz an der Eichendorffstraße. Er verständigte die Polizei und gab eine gute Personenbeschreibung ab. Die eintreffende Polizei konnte einen aufgebrochenen Pkw auffinden und im Rahmen der Fahndung eine weibliche Person im Alter von 19 Jahren antreffen und kontrollieren. Hierbei fanden die Beamten Gegenstände, die offenbar aus dem entwendeten Auto stammten.

Die Frau wurde festgenommen, zu einer Polizeiwache gebracht und dort kriminalpolizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Im Laufe des Samstags wurde sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

Haben auch Sie verdächtige Beobachtungen gemacht, Straftaten beobachtet oder wollen Hinweise mitteilen? Dann melden Sie sich bei Ihrer Polizei. Unter der Telefonnummer 02131 3000, unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de ist die Polizei 24/7 erreichbar. Im akuten Notfall wählen Sie bitte die Notrufnummer 110.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei nochmals daran, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen. Räumen Sie ihr Auto aus, bevor es andere tun. Denken Sie daran: Das Auto ist kein Safe! Bieten Sie den Ganoven keine Chance Beute zu machen. Nur gemeinsam können wir die Anzahl an Straftaten senken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell