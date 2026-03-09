PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger erbeutet Debitkarte

Neuss (ots)

Einem Trickbetrüger ist es am Samstag (07.03.), gegen 11:30 Uhr, am Hahnenweg in Weckhoven gelungen, die Debitkarte eines 88 Jahre alten Neussers zu erbeuten.

Der Täter hatte an der Haustür des Mannes geklingelt und durch seine geschickte Gesprächsführung erreicht, dass ihm der Senior die Karte bereitwillig aushändigt. Eine missbräuchliche Nutzung wurde bislang nicht bekannt.

Der Neusser konnte den Unbekannten lediglich als circa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß beschreiben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

