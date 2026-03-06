PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger tritt auf Radweg - Pedelecfahrer stürzt bei Notbremsung

Neuss (ots)

Ermittler suchen einen Fußgänger der am Donnerstag (05.03.), gegen 16:50 Uhr, an der Further Straße unvermittelt vom Gehweg auf den Radweg getreten ist. Ein nachfolgender Pedelecfahrer musste daraufhin stark abbremsen und kam zu Fall. Bei dem Sturz wurde auch ein am Fahrbahnrand parkender Wagen beschädigt.

Der Fußgänger war mit weiteren Personen stadtauswärts gegangen. Auch nach dem Vorfall hatte sich der Unbekannte nicht nach hinten umgesehen. Er soll circa 25 bis 30 Jahre alt sein und einen grauen Pullover getragen haben.

Der 68 Jahre alte Pedelecfahrer aus Neuss wurde leicht verletzt. Er benötigte keine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort und konnte später selbständig einen Arzt aufsuchen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:20

    POL-NE: E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

    Kaarst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Robert-Grootens-Platz in Büttgen ist am Donnerstag (05.03.), gegen 19:00 Uhr, ein 15 Jahre alter Kaarster schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Jugendliche war auf einem E-Scooter in Richtung Birkhofstraße unterwegs, als eine 71 Jahre alte Frau aus Kaarst beim Linksabbiegen den Vorrang des ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 13:27

    POL-NE: Passagierin stürzt im Bus nach Bremsmanöver: Möglicher Verursacher flüchtet

    Neuss (ots) - Eine 84-jährige Neusserin wurde am Mittwoch (04.03.) gegen 17:30 Uhr bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Um kurz vor 17:30 Uhr war der Linienbus von der Haltestelle Landestheater in Richtung Stadthalle losgefahren. Im Bereich der Einmündung Hymgasse fuhr nach ersten Erkenntnissen ein ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:56

    POL-NE: Zeugensuche nach folgenschwerem Sturz mit E-Scooter

    Dormagen (ots) - Weil am Mittwoch (04.03.) zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren mit einem E-Scooter stürzten, sich verletzten und es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 weitere unabhängige Zeugen, die Hinweise zur Rekonstruktion des Unfallhergangs geben können. Nach ersten Erkenntnissen überquerten die Jugendlichen gegen 19:30 Uhr gemeinsam auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren