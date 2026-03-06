Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger tritt auf Radweg - Pedelecfahrer stürzt bei Notbremsung

Neuss (ots)

Ermittler suchen einen Fußgänger der am Donnerstag (05.03.), gegen 16:50 Uhr, an der Further Straße unvermittelt vom Gehweg auf den Radweg getreten ist. Ein nachfolgender Pedelecfahrer musste daraufhin stark abbremsen und kam zu Fall. Bei dem Sturz wurde auch ein am Fahrbahnrand parkender Wagen beschädigt.

Der Fußgänger war mit weiteren Personen stadtauswärts gegangen. Auch nach dem Vorfall hatte sich der Unbekannte nicht nach hinten umgesehen. Er soll circa 25 bis 30 Jahre alt sein und einen grauen Pullover getragen haben.

Der 68 Jahre alte Pedelecfahrer aus Neuss wurde leicht verletzt. Er benötigte keine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort und konnte später selbständig einen Arzt aufsuchen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell