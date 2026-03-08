PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 64- Jähriger entwaffnet mutmaßlichen Angreifer

Neuss (ots)

Dank des beherzten Eingreifens des Geschädigten endete der Angriff eines 24-Jährigen glimpflich.

Gegen 11:45 Uhr schoss ein 24 Jahre alte Mann aus Neuss im Bereich der Blücherstraße mehrfach unvermittelt auf einen 64 Jahre alten Passanten, ebenfalls aus Neuss. Das Opfer brachte den Angreifer selbständig zu Boden, machte ihn handlungsunfähig und fixierte ihn am Boden, bis die Polizei eintraf.

Die eingesetzten Beamten brachten den Tatverdächtigen zu einer Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

Der 64- Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Bei der Waffe handelte es sich um eine Reizstoffwaffe (PTB), sie wurde sichergestellt.

Eine Vorbeziehung zwischen dem Angreifer und dem Geschädigten gibt es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

