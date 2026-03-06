PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Kaarst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Robert-Grootens-Platz in Büttgen ist am Donnerstag (05.03.), gegen 19:00 Uhr, ein 15 Jahre alter Kaarster schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Jugendliche war auf einem E-Scooter in Richtung Birkhofstraße unterwegs, als eine 71 Jahre alte Frau aus Kaarst beim Linksabbiegen den Vorrang des entgegenkommenden Zweiradfahrers missachtete und es zur Kollision kam.

Die Autofahrerin gibt an, den Jugendlichen aufgrund seiner dunklen Bekleidung und fehlender Beleuchtung nicht bemerkt zu haben. Sie blieb unverletzt. Der Jugendliche konnte von der Polizei bislang nicht befragt werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät:

Tipp 1:

Wie beim Fahrradfahren besteht auch für E-Scooter keine Helmpflicht. ABER: Selbst bei unverschuldeten Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es zu schwersten Kopfverletzungen kommen! Tragen Sie deshalb zur eigenen Sicherheit stets einen Helm. Er schützt Sie vor schweren Folgen bei einem Unfall. Weitere Informationen zum Thema E-Scooter unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/e-scooter.

Tipp 2:

Sicherheit durch Sichtbarkeit! Achten Sie als Zweiradfahrer auf Ihre Erkennbarkeit und reduzieren Sie Ihr Unfallrisiko durch Einschalten Ihrer Beleuchtung und das Tragen heller oder reflektierender Bekleidung. Schlechte Sichtverhältnisse bestehen nicht nur bei Dunkelheit, sondern auch bei Dämmerung, Regen, Nebel oder Schneefall.

Tipp 3:

Fehler beim Abbiegen gehören seit Jahren zu den Hauptunfallursachen im Rhein-Kreis Neuss. Zweiradfahrer und Fußgänger sind bei Abbiegeunfällen besonders gefährdet, da sie sich weitestgehend ungeschützt sind. Deshalb rät die Polizei Autofahrern, beim Abbiegen besonders vorsichtig zu sein und ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Grundsätzlich muss beim Abbiegen immer mit Zweiradfahrern und Fußgängern aus beiden Richtungen gerechnet werden. Aber auch beim Parken an Kreuzungen und Einmündungen sollten Autofahrer stets darauf achten, die Sicht auf Radfahrer und Fußgänger nicht zu behindern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 13:27

    POL-NE: Passagierin stürzt im Bus nach Bremsmanöver: Möglicher Verursacher flüchtet

    Neuss (ots) - Eine 84-jährige Neusserin wurde am Mittwoch (04.03.) gegen 17:30 Uhr bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Um kurz vor 17:30 Uhr war der Linienbus von der Haltestelle Landestheater in Richtung Stadthalle losgefahren. Im Bereich der Einmündung Hymgasse fuhr nach ersten Erkenntnissen ein ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:56

    POL-NE: Zeugensuche nach folgenschwerem Sturz mit E-Scooter

    Dormagen (ots) - Weil am Mittwoch (04.03.) zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren mit einem E-Scooter stürzten, sich verletzten und es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 weitere unabhängige Zeugen, die Hinweise zur Rekonstruktion des Unfallhergangs geben können. Nach ersten Erkenntnissen überquerten die Jugendlichen gegen 19:30 Uhr gemeinsam auf ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:50

    POL-NE: Auto gerät in Vollbrand

    Neuss (ots) - Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Mittwoch (04.03.), gegen 05:20 Uhr, ein Auto an der Straße "An der Schleppbahn" in Holzheim in Vollbrand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den weißen Peugeot 308, konnten einen Totalschaden dennoch nicht verhindern. Ermittler prüfen nun auch, ob eine vorsätzliche Brandstiftung ursächlich sein könnte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden deshalb gebeten, sich beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren