Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto gerät in Vollbrand

Neuss (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Mittwoch (04.03.), gegen 05:20 Uhr, ein Auto an der Straße "An der Schleppbahn" in Holzheim in Vollbrand geraten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den weißen Peugeot 308, konnten einen Totalschaden dennoch nicht verhindern.

Ermittler prüfen nun auch, ob eine vorsätzliche Brandstiftung ursächlich sein könnte.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden deshalb gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

