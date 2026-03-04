PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Motorrad

Neuss (ots)

In der Zeit von Dienstag (03.03.), 23:00 Uhr, bis Mittwoch (04.03.), 03:00 Uhr, haben Diebe ein Motorrad an der Nettestraße in Norf gestohlen. Der Fahrzeughalter hatte die BMW S 1000 R mit dem Kennzeichen NE-SR 51 auf der Straße abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Angaben zum Verbleib des sogenannten Naked Bike machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

